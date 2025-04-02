Чим спекотніше, тим бідніше. Вчені порахували, як глобальне потепління вдарить по гаманцях

Нове дослідження показало, що глобальне потепління на 4 градуси зробить середньостатистичну людину біднішою на 40%. Таких висновків дійшли австралійські вчені.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію The Guardian .

Що показало дослідження

Нове дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Letters, взяло одну з найпопулярніших економічних моделей і доповнило її прогнозами зміни клімату, щоб оцінити наслідки екстремальних погодних явищ у глобальних процесах.

Дослідження показало, що середній ВВП на людину в усьому світі скоротиться на 16%, якщо відбудеться стабільне потепління на 2 градуси вище доіндустріального рівня. У разі потепління на 4 градуси люди збідніють на 40%. За оцінками вчених, глобальна температура підвищиться на 2,1 градуса, навіть якщо країни досягнуть короткострокових і довгострокових кліматичних цілей.

Попередні економічні моделі показували, що навіть високий рівень глобального потепління матиме лише помірний вплив на світову економіку. Такі моделі враховували лише зміну погоди на місцевому рівні, а не те, як екстремальні погодні умови, такі як посухи чи повені, можуть вплинути на глобальні процеси.

"У більш спекотному майбутньому ми можемо очікувати каскадних збоїв у ланцюзі поставок продукції, викликаних екстремальними погодними явищами по всьому світу", - розповів доктор Тімоті Ніл з Інституту кліматичних ризиків і реагування Університету Нового Південного Уельсу та провідний автор дослідження.

Чи всі країни постраждають від наслідків потепління

Деякі економісти стверджують, що глобальні втрати можуть бути частково збалансовані потеплінням, яке може принести користь деяким холодним регіонам, таким як Канада, Росія та Північна Європа. Але Тімоті Ніл стверджує, що глобальне потепління вдарить по всіх країнах, оскільки світові економіки пов’язані торгівлею.

Професор Френк Джоцо, експерт із кліматичної політики Австралійського національного університету натомість заявляє, якщо зміна клімату зробить сільське господарство нежиттєздатним в одній частині світу, то збільшить його виробництво в іншій частині.

При цьому професор практики в Університеті Аделаїди Марк Лоуренс заявив, що нове дослідження заслуговує довіри, а "економічні наслідки від зміни клімату можуть бути ще гіршими".