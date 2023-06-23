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Рік, як отримали перші системи. Залужний похвалив роботу HIMARS в Україні

Фото: Залужний похвалив роботу HIMARS в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за рік використання американська реактивна система залпового вогню HIMARS показала свою ефективність на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного у Telegram.

За його словами, українські військові хвалять роботу HIMARS, вони наголошують, що росіяни дуже бояться цю техніку.

"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", - наголошують військові.

HIMARS в Україні

США і партнери мають передати Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Зазначимо, що HIMARS не вперше ефективно працює на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили російську станцію постановки перешкод "Житель", використавши HIMARS.

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