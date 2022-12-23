"Рік гнітючих невдач". Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна

"Путін недооцінив Україну. Він думав, що зможе взяти Київ та "обезголовити" уряд протягом кількох днів. Через десять місяців український народ, збройні сили та керівництво продовжують захищати свою батьківщину з умінням, мужністю та рішучістю, що надихають світ", - назвав він першу помилку російського диктатора.

Він також навів цифри, які промовистіше за інше говорять про промах Путіна: десятки тисяч російських військовослужбовців були поранені або вбиті; близько 1 млн осіб залишили Росію з початку року, багато з них, щоб уникнути призову на війну, в яку вони не вірять; ця війна на вибір зробила Росію біднішою та ізольованішою, ніж за останні десятиліття.

На думку Столтенберга, інша помилка Путіна в тому, що він недооцінив єдність НАТО.

"Він думав, що зможе розділити нас і утримати від підтримки України. Хоча НАТО не є стороною в цьому конфлікті, союзники є єдинішими, ніж будь-коли, у наданні безпрецедентної військової допомоги для підтримки права України на самооборону, закріпленого у статуті ООН, і допомогти їй залишатися вільною та демократичною країною", - констатував генсек НАТО.