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"Год удручающих неудач". Столтенберг указал на две главные ошибки Путина

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Для президента России Владимира Путина 2022 год был годом удручающих неудач. Он совершил две большие стратегические ошибки, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованную в Financial Times.

"Путин недооценил Украину. Он думал, что сможет взять Киев и "обезглавить" правительство в течение нескольких дней. Спустя десять месяцев украинский народ, вооруженные силы и руководство продолжают защищать свою родину с умением, мужеством и решимостью, которые вдохновляют мир", - назвал он первую ошибку российского диктатора.

Он также привел цифры, которые красноречивее другого говорят о промахе Путина: десятки тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты; около 1 млн человек покинули Россию с начала года, многие из них, чтобы избежать призыва на войну, в которую они не верят; эта война по выбору сделала Россию беднее и изолированнее, чем за последние десятилетия.

По мнению Столтенберга, другая ошибка Путина заключалась в том, что он недооценил единство НАТО.

"Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины. Хотя НАТО не является стороной в этом конфликте, союзники более едины, чем когда-либо, в предоставлении беспрецедентной военной помощи для поддержки права Украины на самооборону, закрепленного в уставе ООН, и помочь ей оставаться свободной и демократической страной", - констатировал генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Страна-агрессор хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.

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