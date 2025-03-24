Рік, два чи більше: скільки часу треба українцям, щоб вивчити польську

Що показало опитування

Опитування провели методом електронного анкетування з січня по лютий 2025 року. У дослідженні взяли участь 1 085 осіб різного віку та соціального статусу.

Результати дослідження показали, що українці у Польщі переважно володіють польською мовою на середньому або низькому рівні.

Третина опитаних оцінили свої знання на 40-60 балів зі 100, це середній рівень володіння мовою. Трішки менше третини учасників поставили собі 0-20 балів, це низький рівень знань. 25% визначили свої навички на рівні 20-40, що також свідчить про обмежену можливість спілкування.

Лише 11% респондентів оцінюють свої знання на 60-80 балів, а лише 5% - на 80-100.

Ці дані показують, що попри поступову адаптацію українців у Польщі, темпи вивчення мови залишаються повільнішими, ніж прогнозували експерти три роки тому.

Результати опитування (інфографіка: Gremi Personal)

Яка освіта українців у Польщі

40% опитаних відповіли, що здобули професійно-технічну освіту (ПТУ, коледж професійної освіти, технікум), 36% мають середню освіту, 22% респондентів закінчили вищий навчальний заклад (бакалаврат, спеціаліст, магістратура). 2% мають аспірантську або докторську освіту.

"Ці дані демонструють, що українці мають високий освітній потенціал, що дозволяє їм займати різні сегменти ринку праці - від робітничих спеціальностей до кваліфікованих посад. Ця освітня структура є потужним ресурсом для польської економіки, адже українці швидко адаптуються до місцевого ринку, працюють у дефіцитних галузях і мають потенціал для кар’єрного зростання", - зазначає Юрій Григоренко, представник аналітичного центру Gremi Personal.

Результати опитування (інфографіка: Gremi Personal)