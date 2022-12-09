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Рига передала Києву генератори та теплові гармати

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 03:32
Рига передала Києву генератори та теплові гармати Фото: Рига передала Києву партію генераторів (РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Латвійські партнери з Риги передали Києву 49 генераторів та теплові гармати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті КМДА.

Обладнання буде розвезене на об'єкти вже у п'ятницю, 9 грудня. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв подякував партнерам і наголосив на тому, що методами енергетичного терору Росія воює саме з цивільним населенням.

"Міська влада Києва та містяни висловлюють подяку місту Ризі та латвійцям, які продовжують підтримувати нас у цей тяжкий та страшний період війни з боку Росії. Зараз ворог цілеспрямовано цілить в енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити українців електроенергії та тепла. По суті, це пряма війна з цивільним населенням", - заявив він.

Нагадаємо, що Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Також раніше повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо постачання в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період вимкнення світла.

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