Рига передала Киеву генераторы и тепловые пушки

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию на сайте КГГА.

Оборудование будет развезено на объекты уже в пятницу, 9 декабря. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поблагодарил партнеров и отметил, что методами энергетического террора Россия воюет именно с гражданским населением.

"Городские власти Киева и горожане выражают благодарность городу Риге и латвийцам, которые продолжают поддерживать нас в этот тяжелый и страшный период войны со стороны России. Сейчас враг целенаправленно целит в энергетические объекты, пытаясь лишить украинцев электроэнергии и тепла. По сути, это прямая война с гражданским населением", - заявил он.