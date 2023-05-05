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Риємо окопи та мінуємо прикордоння. Наєв розповів про ситуацію на півночі України

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 15:33
Риємо окопи та мінуємо прикордоння. Наєв розповів про ситуацію на півночі України Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав північний кордон України та перевірив підготовку військових до можливого вторгнення росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ у Facebook.

"Риємо рови та траншеї. Мінуємо прикордоння. Робимо завали на дорогах. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають, не зупиняючись", - розповів він.

За його словами, на північному кордоні риються протитанкові рови - військові прорили їх на відстань в 5000 метрів. Окрім цього проводиться мінування прилеглих територій - було використано понад 3000 протитанкових мін.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання на своїй території.

Також у Білорусі заявили, що хочуть збільшити кількість військових біля кордонів з Україною.

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