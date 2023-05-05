Риємо окопи та мінуємо прикордоння. Наєв розповів про ситуацію на півночі України
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав північний кордон України та перевірив підготовку військових до можливого вторгнення росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ у Facebook.
"Риємо рови та траншеї. Мінуємо прикордоння. Робимо завали на дорогах. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають, не зупиняючись", - розповів він.
За його словами, на північному кордоні риються протитанкові рови - військові прорили їх на відстань в 5000 метрів. Окрім цього проводиться мінування прилеглих територій - було використано понад 3000 протитанкових мін.
Нагадаємо, нещодавно Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання на своїй території.
Також у Білорусі заявили, що хочуть збільшити кількість військових біля кордонів з Україною.
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