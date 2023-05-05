Роем окопы и минируем приграничье. Наев рассказал о ситуации на севере Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

"Роем рвы и траншеи. Минуем пограничные. Делаем завалы на дорогах. Наша оборона укрепляется каждый день. Работы продолжаются, не останавливаясь", - рассказал он.

По его словам, на северной границе роются противотанковые рвы – военные прорыли их на расстояние в 5000 метров. Кроме этого, проводится минирование прилегающих территорий - было использовано более 3000 противотанковых мин.