Рідний клуб Пеле та Неймара вперше в історії вилетів із еліти Бразилії

Бразилія, Серія А, 38-й тур

"Сантос" – "Форталеза" – 1:2

Голи: Мессіас, 58 – Марінью, 39, Лусеро, 90+6

"Риби" зазнали драматичної поразки на домашній арені. "Сантос" влаштовувала нічия з "левами", але титуловані господарі пропустили від середняка в доданий арбітром час.

Під завісу першого тайму рахунок відкрила "Форталеза". Це Марінью вибіг віч-на-віч із голкіпером у контратаці гостей та холоднокровно переграв Жоау Паулу. "Сантос" відігрався на початку другої половини – Мессіас головою ефектно замкнув навіс Лукаса Ліми з кутового.

Розв'язка ж настала на шостій доданій арбітром хвилині. Лусеро впіймав момент, коли воротар "риб" не встиг повернутися до воріт і дальнім ударом відправив "Сантос" у Серію B. Трагічний виліт із еліти став для титулованої команди першим за понад столітню історію.

Що відомо про "Сантос"

Заснований у 1912 році футбольний клуб зі штату Сан-Паулу. Прізвиська – "риби", "Сантастіко".

Восьмиразовий чемпіон Бразилії, багаторазовий переможець чемпіонату штату Сан-Паулу (22 титули), володар Копа Лібертадорес (1962, 1963, 2011). Переможець Кубка КОНМЕБОЛ-1998, володар Рекопи Південної Америки (2012), тріумфатор Міжконтинентального кубка (1962, 1963).

У складі "Сантоса" фактично всю ігрову кар'єру провів Король футболу Пеле (1956-1974 рр.). У структурі "риб" також зростали Робінью, Неймар і багато інших бразильських зірок.