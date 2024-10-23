Рідних військовослужбовців попередили про шахраїв: як уникнути фейків і вимагань

Нагадаємо, рішення про створення Національного інформаційного бюро (НІБ) було схвалене 17 березня 2022 року під час засідання уряду України й затверджене відповідним розпорядженням.

Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами) та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі й з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій.

Станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебували 42 тисячі осіб.

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