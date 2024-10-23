Родных военнослужащих предупредили о мошенниках: как избежать фейков и вымогательств

Напомним, решение о создании Национального информационного бюро (НИБ) было принято 17 марта 2022 года на заседании правительства Украины и утверждено соответствующим распоряжением.

Ключевой целью деятельности этого органа является сбор (всеми возможными способами) и обобщение данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий.

По состоянию на июль 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находилось 42 тысячи человек.

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