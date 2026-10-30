"Ріднесенькі наші": з'явились перші кадри Лубінця з окупованих Олешок

На початку відео одна з місцевих жительок обіцяла українського омбудсмена зі словами "Ріднесенькі наші".

За словами мешканців, вони підготувалися до евакуації: підписали сумки, зазначили на них прізвища та номери телефонів.

"Ми зараз виставляємо автобуси. Всіх, хто в Україну будуть їхати, ми скажемо, з якого по який автобус будемо всіх забирати", - пояснює Лубінець.

Під час розмови жінка, яка представилася на ім'я Анна Леонідівна, сказала, що упізнала омбудсмена Лубінця.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, українська делегація прибула до окупованих Олешок на Херсонщині у межах гуманітарної місії, яка передбачає доставку допомоги та евакуацію цивільних. Для її проведення було погоджено режим тиші за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Напередодні початку операції омбудсмени України та Росії, які очолили місію, повідомили про завершення розмінування визначених маршрутів.

Українська та російська сторони також погодили маршрут гуманітарної місії. Українська делегація спочатку прибула до Гомеля в Білорусі, звідти вирушила до російської Анапи, а потім через Крим - до окупованих Олешок. Цим же маршрутом планують вивозити жителів, які вирішать евакуюватися.

За словами Лубінця, жителі міста можуть самостійно обрати напрямок виїзду - на підконтрольну Україні територію або до Росії.

Для евакуації підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Особливу увагу обіцяли приділити літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто не може самостійно подбати про себе.

Гуманітарний вантаж, за даними російських ЗМІ, включає продукти, ліки, питну воду, засоби гігієни та паливо для генераторів.

Режим тиші в Олешках, як очікується, має тривати до 22:59 1 листопада.