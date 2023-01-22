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Речпорт, хлебокомбинат и дома. Оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые

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Херсон, Воскресенье 22 января 2023 09:59
Речпорт, хлебокомбинат и дома. Оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые Фото: оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В частности, Херсон был атакован 13 раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Вели огонь по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие, речпорт, хлебокомбинат и дома горожан", - рассказал он.

По словам Янушевича, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, в Херсонской области ночью 22 января прозвучала серия взрывов, российские войска применили тяжелую артиллерию.

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