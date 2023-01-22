Речпорт, хлебокомбинат и дома. Оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые

Фото: оккупанты снова атаковали Херсон и область, есть раненые (GettyImages)

Российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В частности, Херсон был атакован 13 раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Вели огонь по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие, речпорт, хлебокомбинат и дома горожан", - рассказал он. По словам Янушевича, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.