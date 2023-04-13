Річниця знищення крейсера "Москва". В ГУР розповіли, як це вплинуло на хід війни

"Без перебільшень, знищення крейсера "Москва" - приголомшливий успіх у війні з російським агресором", - йдеться в повідомленні.

Значною мірою, за даними розвідки, саме ця подія дала змогу Силам безпеки і оборони України:

звільнити острів Зміїний;

змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи;

знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;

завдати удару по морально-психологічному стану ворога;

запевнити московитів, що деокупація Криму - неминуча.

Крім того, як зазначають у Збройних силах України, український "Нептун" відвернув загрозу гегемонії окупантів в акваторії Чорного моря, наблизив звільнення острова Зміїний і унеможливив висадження морського десанту на наше узбережжя.

"Україна зберегла відкритими судноплавні шляхи довкола Одеси і невдовзі це дозволило відновити експорт української пшениці, зміцнюючи нашу економіку. Вітчизняна зброя та унікальність навичок українських військовослужбовців уславилися в усьому світі", - зазначається у Facebook.

Знищення крейсера "Москва"

Увечері 13 квітня 2022 року українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

За інформацією РНБО, з екіпажу "Москви" загалом було врятовано лише 58 осіб. А повідомленню про нібито пожежу на кораблі російське телебачення присвятило у випуску новин лише 28 секунд.

"Саме по цьому крейсеру українські захисники вдарили спершу вербально, відправивши за тепер усьому світу відомою адресою, а потім і протикорабельними ракетами українського виробництва", - додають військові.

"Москва" була знищена двома ракетами, запущеними з берегового ракетного комплексу "Нептун", розробленого підприємствами ДК "Укроборонпром" (Україна).

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Що відомо про флагман?

Крейсер "Москва" був побудований у 1976 році на суднобудівному заводі у Миколаєві. Цей корабель завдовжки трохи більше за 186 метрів і завширшки майже 21 метр налічував пів тисячі осіб екіпажу.

"Основною його метою було ураження суден противника і підтримки десанту, він ніс на борту артилерійське і зенітне озброєння, а також пускові установки для крилатих ракет", - додали у ЗСУ.

Крейсер брав участь у російсько-грузинській війні, російських військових діях на території Сирії.

Звільнення Зміїного

30 червня 2022 року російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. У підсумку це дозволило ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів.