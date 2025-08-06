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Річниця Курської операції. РФ розганяє фейки про "вторгнення" України

Середа 06 серпня 2025 11:40
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Річниця Курської операції. РФ розганяє фейки про "вторгнення" України Фото: РФ активізувала дезінформацію про вторгнення України (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

До річниці початку Курської операції російська пропаганда розгорнула нову хвилю дезінформації, намагаючись представити Україну "агресором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації зафіксував активізацію російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України.

Кремлівські медіа, пропагандисти та окремі посадовці поширюють низку дезінформаційних наративів, які мають на меті перекласти відповідальність за війну на Україну.

У повідомленні Центру йдеться, що дії ЗСУ російська сторона намагається подати як "віроломне вторгнення окупантів на російську територію".

Окрім цього, традиційно ширяться фейки про нібито "масові розстріли мирних жителів" українськими військовими, "вживання наркотиків" та "участь іноземних найманців".

Жодного підтвердження цим заявам пропагандисти не надають.

У ЦПД нагадали, що ще на початку серпня попереджали про ймовірну активізацію таких інформаційних атак.

За їхніми словами, Кремль використовує подібні кампанії для легітимації своїх дій, виправдання продовження агресії та перекручення реальності.

Фейки РФ

Нагадаємо, 3 серпня в ЦПД спростували російські фейки про те, що Україна буцімто не забирає з нейтральних територій своїх громадян, зокрема військовополонених та колишніх ув'язнених.

Пропагандисти РФ поширюють фейк, що Україна буцімто не забирає з нейтральних територій своїх громадян, зокрема військовополонених і колишніх в'язнів. Однак ця інформація - фейк.

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