Річниця деокупації. Залужний показав, як звільняли Чернігівську область

Сьогодні, 6 квітня, річниця деокупації Чернігівської області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як військові звільняли регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Залужного в Telegram.
"До 6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували область. У Сіверському оперативному районі відновили контроль над державним кордоном України", - написав Залужний.
Він зазначив, що завдяки героїчним діям українських воїнів, противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
"Ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосереджувався на терорі проти мирного населення. Усі злочинці мають бути покарані", - додав Залужний.
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