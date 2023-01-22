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Річку Десна розблоковано від крижаних заторів: моніторинг продовжиться

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Київська область, Неділя 22 січня 2023 16:59
Річку Десна розблоковано від крижаних заторів: моніторинг продовжиться Фото: фахівці ДСНС здійснили серію підривів крижаних заторів на Десні (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Тетяна Зарембо

Головне управління ДСНС України у Київській області повідомило, що річку Десна поблизу Києва звільнено від крижаних заторів, але моніторинг за ситуацією триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією ДСНС, станом на 15:00 22 січня у Броварському районі проведено роботи щодо розблокування гирла річки Десна від льоду.

"Станом на ранок 22 січня ситуація на річці Десна контрольована. Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим`я, Рожни Броварського району. Вода поступово відходить від домогосподарств садових товариств, розташованих поблизу", - йдеться у повідомленні.

На місці продовжують працювати моніторингові групи, які перевіряють рівень води в Десні. На ранок 22 січня вода спала більше ніж на 30 см.

Від ДСНС у Київській області до робіт було залучено 48 осіб особового складу та 15 одиниць техніки. Також на річці протягом доби працював криголам.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло: 21 січня було здійснено серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Роботи були спрямовані на зниження рівня води та запобіганню підтоплення в прибережних зонах.

Раніше ми писали, що у Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3 °С, що відповідає погоді початку квітня.

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