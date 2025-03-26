Річки міліють, загрози зростають. Чим небезпечне весняне маловоддя в Україні

В Україні зараз рівень води у річках нижчий за норму. Це загрожує нестачею води у водосховищах, особливо на малих річках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook .

Весняне водопілля в Україні

"Рівні води на Дніпрі, Десні, Сіверському Дінці та їхніх притоках залишаються нижчими за середні багаторічні значення. На решті річок водопілля слабко виражене, а водність залежатиме від кількості опадів", - заявила під час брифінгу Вікторія Корнієнко, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Також зазначається, що можливе раннє маловоддя. Це загрожує нестачею води у водосховищах, особливо на малих річках.

"Окрему увагу варто приділити Карпатському регіону, де різкі зміни погоди можуть спричинити дощові паводки", - наголосила Корнієнко.

Вона додала, що при зростанні рівня води до небезпечних позначок Укргідрометцентр інформуватиме населення.

Яка ситуація із річками у Карпатах

На сайті Укргідрометцентру зазначається, що протягом минулої доби, 25 березня, внаслідок дощів, місцями значних, на річках суббасейну Тиси сформувався черговий швидкоплинний паводок у межах 0,2-0,5 м. На річках Стара та Боржава добовий підйом рівнів води становив 1,3-2,4 м відповідно, у межах русел річок та без негативних наслідків.

Натомість на річках Тиса та Латориця, що біля Чопу спостерігають тривале зниження рівнів попереднього паводка на 10-36 см за добу.

На решті річок Карпат переважно рівень води зростав на 1-20 см, на ділянці Прута Татарів-Яремче вода підвищилась на 33-42 см, але не призвела до негативних наслідків.