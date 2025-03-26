Річки міліють, загрози зростають. Чим небезпечне весняне маловоддя в Україні
В Україні зараз рівень води у річках нижчий за норму. Це загрожує нестачею води у водосховищах, особливо на малих річках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.
Весняне водопілля в Україні
"Рівні води на Дніпрі, Десні, Сіверському Дінці та їхніх притоках залишаються нижчими за середні багаторічні значення. На решті річок водопілля слабко виражене, а водність залежатиме від кількості опадів", - заявила під час брифінгу Вікторія Корнієнко, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.
Також зазначається, що можливе раннє маловоддя. Це загрожує нестачею води у водосховищах, особливо на малих річках.
"Окрему увагу варто приділити Карпатському регіону, де різкі зміни погоди можуть спричинити дощові паводки", - наголосила Корнієнко.
Вона додала, що при зростанні рівня води до небезпечних позначок Укргідрометцентр інформуватиме населення.
Яка ситуація із річками у Карпатах
На сайті Укргідрометцентру зазначається, що протягом минулої доби, 25 березня, внаслідок дощів, місцями значних, на річках суббасейну Тиси сформувався черговий швидкоплинний паводок у межах 0,2-0,5 м. На річках Стара та Боржава добовий підйом рівнів води становив 1,3-2,4 м відповідно, у межах русел річок та без негативних наслідків.
Натомість на річках Тиса та Латориця, що біля Чопу спостерігають тривале зниження рівнів попереднього паводка на 10-36 см за добу.
На решті річок Карпат переважно рівень води зростав на 1-20 см, на ділянці Прута Татарів-Яремче вода підвищилась на 33-42 см, але не призвела до негативних наслідків.
Читайте також про те, що торік восени у деяких річках фіксували критично малий рівень води, що негативно впливало на водозалежні сектори економіки.
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