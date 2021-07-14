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Ричард Брэнсон планирует построить отель на Луне

Автор: РБК-Украина

Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон объявил о намерении построить отель на Луне. Поскольку он смотрит в будущее после своего первого полета на корабле Virgin Galactic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день", - заявил он.

При этом Брэнсон добавил, что будущие клиенты могут ожидать "гораздо больше космических кораблей" от Virgin, что в конечном итоге снизит стоимость путешествия.

В настоящее время считается, что билет на полет на космическом корабле Virgin Galactic будет стоить около 250 тысяч долларов.

Брэнсон отметил, что полеты Virgin Galactic могут не стать концом его работы в космосе, поскольку компания планирует построить корабли, которые смогут летать выше и дольше.

"Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место - например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность", - подчеркнул миллиардер.

Напомним, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля совершил свой первый космический полет. Он стал первым космическим туристом компании Virgin Galactic.

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