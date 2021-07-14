RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Річард Бренсон планує побудувати готель на Місяці

Автор: РБК-Україна

Глава Virgin Galactic Річард Бренсон оголосив про намір побудувати готель на Місяці. Оскільки він дивиться в майбутнє після свого першого польоту на кораблі Virgin Galactic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Чи побудуємо ми одного разу готель на Місяці, про що я завжди мріяв, або залишимо це моїм дітям - подивимося. Але це ще одна мрія, яку, якщо у мене буде час, я із задоволенням здійсню в один прекрасний день", - заявив він.

При цьому Бренсон додав, що майбутні клієнти можуть очікувати "набагато більше космічних кораблів" від Virgin, що в кінцевому підсумку знизить вартість подорожі.

В цей час вважається, що квиток на політ на космічному кораблі Virgin Galactic буде коштувати близько 250 тисяч доларів.

Бренсон зазначив, що польоти Virgin Galactic можуть не стати кінцем його роботи в космосі, оскільки компанія планує побудувати кораблі, які зможуть літати вище і довше.

"Може бути, одного разу, коли у нас буде 20 космічних кораблів, для мене знову знайдеться місце - наприклад, на моє 90-річчя. Але подивимося, як піде. Я майже повернувся на Землю, але не зовсім. Це була мрія всього життя. Мрії нечасто перетворюються на реальність", - підкреслив мільярдер.

Нагадаємо, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон 11 липня здійснив свій перший космічний політ. Він став першим космічним туристом компанії Virgin Galactic.

Читайте РБК-Україна в Google News
отелькосмосЛуна