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Річ не в генералі-лузері: Зеленський пояснив, чому росіяни так і не взяли Київ

12:37 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Під час наступу на Київ росіяни допустили помилку, але справа не в генералі-лузері, як казав президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в подкасті The Diary Of A CEO.

"Я не знаю, про що говорить президент Трамп. Вони оточили Київ. Вони дійшли до Києва. Вони окупували містечка на шляху до Києва. Справа не в тому, що якийсь генерал був ідіотом", - сказав Зеленський.

Скільки військ потрібно було для Києва

Президент назвав, скільки військових знадобилося б росіянам, щоб узяти столицю.

"Їм було потрібно близько 300 тисяч-400 тисяч військових, щоб узяти Київ. Їм було потрібно вдвічі більше людей", - зазначив він.

"Чому? Тому що взяти Київ - що це означає? Коли ви взяли ті міста на шляху до Києва, ви маєте залишити там війська, щоб їх утримувати", - пояснив Зеленський.

Головна помилка росіян

"Вони навіть не уявляли, що буде опір. Це була їхня головна помилка", - наголосив президент.

Він розповів, що відбувалося, коли російська техніка заїжджала в українські міста.

"Бронетехніка їхала вулицями, а люди все це палили. Їх особливо шокувало, коли вони їхали до столиці, а люди просто кидали палаючі уламки. Я маю на увазі, що люди підпалювали їхню броню", - розповів Зеленський.

Президент сказав, що вважає, що той, хто віддав наказ, просто не до кінця розумів, що відбувається.

"Не зрозумів, що для цього потрібно. І це головне", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський заявив, що якщо Україна віддасть Слов'янськ і Краматорськ, війна може піти далі - до Дніпра і Павлограда.

За його словами, припинення вогню - це великий компроміс, на який може піти Україна, і президенту США Дональду Трампу не раз про це заявляли.

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Володимир ЗеленськийКиїв