Дело не в генерале-лузере: Зеленский объяснил, почему россияне так и не взяли Киев

"Я не знаю, о чем говорит президент Трамп. Они оцепили Киев. Они дошли до Киева. Они оккупировали городки на пути в Киев. Дело не в том, что какой-то генерал был идиотом", - сказал Зеленский.

Сколько войск нужно было для Киева

Президент назвал, сколько военных понадобилось бы россиянам, чтобы взять столицу.

"Им требовалось около 300 тысяч-400 тысяч военных, чтобы взять Киев. Им требовалось вдвое больше людей", - отметил он.

"Почему? Потому что взять Киев - что это значит? Когда вы взяли эти города на пути в Киев, вы должны оставить там войска, чтобы их содержать", - объяснил Зеленский.

Главная ошибка россиян

"Они даже не представляли, что будет сопротивление. Это была их главная ошибка", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что происходило когда российская техника заезжала в украинские города.

"Бронетехника ехала по улицам, а люди все это жгли. Их особенно шокировало, когда они ехали в столицу, а люди просто бросали горящие обломки. Я имею в виду, что люди поджигали их броню", - рассказал Зеленский.

Президент сказал, что считает, что отдавший приказ просто не до конца понимал, что происходит.

"Не понял, что для этого нужно. И это главное", - добавил он.