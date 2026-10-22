Дело не в генерале-лузере: Зеленский объяснил, почему россияне так и не взяли Киев

Во время наступления на Киев россияне допустили ошибку, но дело не в генерал-лузере, как говорил президент США Дональд Трамп.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте The Diary Of A CEO.
"Я не знаю, о чем говорит президент Трамп. Они оцепили Киев. Они дошли до Киева. Они оккупировали городки на пути в Киев. Дело не в том, что какой-то генерал был идиотом", - сказал Зеленский.
Президент назвал, сколько военных понадобилось бы россиянам, чтобы взять столицу.
"Им требовалось около 300 тысяч-400 тысяч военных, чтобы взять Киев. Им требовалось вдвое больше людей", - отметил он.
"Почему? Потому что взять Киев - что это значит? Когда вы взяли эти города на пути в Киев, вы должны оставить там войска, чтобы их содержать", - объяснил Зеленский.
"Они даже не представляли, что будет сопротивление. Это была их главная ошибка", - подчеркнул президент.
Он рассказал, что происходило когда российская техника заезжала в украинские города.
"Бронетехника ехала по улицам, а люди все это жгли. Их особенно шокировало, когда они ехали в столицу, а люди просто бросали горящие обломки. Я имею в виду, что люди поджигали их броню", - рассказал Зеленский.
Президент сказал, что считает, что отдавший приказ просто не до конца понимал, что происходит.
"Не понял, что для этого нужно. И это главное", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, Зеленский заявил, что если Украина отдаст Славянск и Краматорск, война может пойти дальше - в Днепр и Павлоград.
По его словам, прекращение огня - это большой компромисс, на который может пойти Украина, и президенту США Дональду Трампу не раз об этом заявляли.