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Рибери установил рекорд чемпионата Италии

Новости » Спорт    23.09.2019 - 10:30
Рибери установил рекорд чемпионата Италии
Фото: Франк Рибери забил дебютный гол за "Фиорентину" (twitter.com/acffiorentina)

Он стал самым возрастным легионером, забившим дебютный для себя гол

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери установил новый рекорд чемпионата Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter статистического агрегатора Opta.

36-летний француз забил свой первый гол в матче четвертого тура Серии А с "Аталантой" (2:2). Футболист побежал на чужую половину поля в контратаку и в падении замкнул фланговый навес в исполнении Федерико Кьезы.

Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в итальянском первенстве. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.

Флорентийцы после четырех туров набрали лишь два очка и замыкают турнирную таблицу. В следующем туре Серии А "Фиорентина" дома сыграет против "Сампдории".

"Аталанта" с 7 очками занимает пятое место.

Рибери перешел в итальянский клуб в августе 2019 года в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт. В текущем сезоне вингер принял участие во всех 4 матчах своей новой команды.

С 2007 года француз выступал за "Баварию", став с ней девятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов сезона 2012/13.

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