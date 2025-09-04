Ribas Rooms Ferenc Lviv: новий етап історії у центрі Львова

Атмосфера відкриття

Подія зібрала гостей у творчій та невимушеній атмосфері. На відвідувачів чекали джазові імпровізації, сучасні DJ-сети з реміксами на класику Шопена та Ліста, коктейльний майстер-клас від Spicer і вініл-дискотека.

Ідея вечора була побудована навколо цінностей імпровізації, синтезу стилів та унікальності моменту - саме ці принципи закладено в основу нового життя готелю.

Готель з історією

Будівля, де нині працює Ribas Rooms Ferenc Lviv, була зведена ще у 1895 році за проєктом архітектора Вінцента Яна Равського для Спілчанської друкарні. На фасаді й досі можна побачити скульптури Й. Гутенберга – нагадування про культурне минуле цього місця.

Заклад розташований на тихій вулиці Ференца Ліста, всього за кілька хвилин від Оперного театру, Площі Ринок і Палацу Потоцьких. Незважаючи на розташовуання у історичному центрі міста, сюди зручно дістатися автомобілем – що є значною перевагою для гостей.

Сьогодні готель поєднує історичну архітектуру з мінімалістичним сучасним дизайном. Світлі інтер’єри, функціональність і продумані деталі роблять номери простором для відпочинку, роботи й натхнення.

Номери та комфорт

У Ribas Rooms Ferenc Lviv облаштовано 35 дизайнерських номерів різних категорій:

11 одномісних номерів категорії "Одномісний";

19 номерів категорії “Стандартˮ (double/twin);

4 номери категорії "Напівлюкс";

1 номер "Дворівневі Апартаменти" з повністю обладнаною кухонною зоною.

Готель подбав і про сім’ї з дітьми, гостей з інвалідністю та мандрівників із домашніми улюбленцями.

Простір для подій та новий бар

Для ділових зустрічей і культурних заходів створено івент-зал площею 64 м², розрахований на 40 осіб. Тут можна організувати конференції, тренінги, камерні мистецькі вечори чи святкування. Команда готелю забезпечує гостям харчування – від кавових перерв до банкетів.

У готелі також є генератор та укриття на цокольному поверсі. Найближчим часом запрацює Bar 4 - "vinyl listening bar", де можна буде поєднати вечірні коктейлі з атмосферою живого звуку та невимушеного спілкування.