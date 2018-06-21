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Рианчо объяснил причину ухода из тренерского штаба сборной Украины

НовостиСпорт    21.06.2018 - 14:37

Испанец соскучился по ежедневной работе

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Рауль Рианчообъяснил, почему ушел из команды Андрея Шевченко. Об этом сообщает Footballhub.

"Я счастлив был работать в национальной сборной Украины. Эти два года - это невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной - это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины", - сказал Рианчо. 

Он отметил, что в сборной Украины сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду.

"Команда Шевченко начала играть в атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Так играют сильные команды, такие как Испания и Германия. Поверьте, что изменить структуру и философию игры в сборной за один отбор не так просто", - подчеркнул экс-помощник Шевченко.

Напомним, после работы в сборной Украины Рианчо вошел в тренерский штаб московского "Спартака".

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Теги публикации: Сборная Украины, Спартак, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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