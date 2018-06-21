Рианчо объяснил причину ухода из тренерского штаба сборной Украины

Испанец соскучился по ежедневной работе

Бывший ассистент главного тренера сборной Украины Рауль Рианчообъяснил, почему ушел из команды Андрея Шевченко. Об этом сообщает Footballhub.

"Я счастлив был работать в национальной сборной Украины. Эти два года - это невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной - это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины", - сказал Рианчо.

Он отметил, что в сборной Украины сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду.

"Команда Шевченко начала играть в атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Так играют сильные команды, такие как Испания и Германия. Поверьте, что изменить структуру и философию игры в сборной за один отбор не так просто", - подчеркнул экс-помощник Шевченко.

Напомним, после работы в сборной Украины Рианчо вошел в тренерский штаб московского "Спартака".