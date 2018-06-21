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Рианчо пояснив причину відходу з тренерського штабу збірної України

НовиниСпорт    21.06.2018 - 14:37

Іспанець скучив за щоденною роботою

Колишній асистент головного тренера збірної України Рауль Рианчообъяснил, чому пішов з команди Андрія Шевченка. Про це повідомляє Footballhub.

"Я був щасливий працювати в національній збірній України. Ці два роки - це неймовірний досвід для мене. Але я скучив по щоденній роботі. Я люблю кожен день бути в тренувальному процесі. Специфіка збірної - це тільки 10 днів збору раз в два місяці. Це головна причина, чому я залишаю головну команду України", - сказав Рианчо.

Він відзначив, що у збірної України сильний тренерський штаб, який зміг реформувати команду.

"Команда Шевченка почала грати в атакуючий футбол з акцентом на контролі м'яча. Так грають сильні команди, такі як Іспанія та Німеччина. Повірте, що змінити структуру і філософію гри у збірній за один відбір не так просто", - підкреслив екс-помічник Шевченка.

Нагадаємо, після роботи у збірній України Рианчо увійшов до тренерського штабу московського "Спартака".

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Теги публікації: Збірна України, Спартак, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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