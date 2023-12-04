Rheinmetall виготовить для України ще десятки тисяч 155-мм боєприпасів

"Компанія Rheinmetall виграла велике замовлення на підтримку України артилерійськими боєприпасами. Перед технологічним підприємством із Дюссельдорфа поставлено завдання поставити Києву артилерійські снаряди на суму приблизно 142 мільйони євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замовлення включає десятки тисяч комплектних 155-мм артилерійських снарядів, включно зі снарядом, детонатором (для заряду вибухової речовини), порохом і капсулем (для займання пороху).

Замовником є країна-партнер НАТО, чиїм заявленим наміром є підтримка України в її оборонній боротьбі за допомогою ефективної довгострокової військової допомоги.

Де вироблятимуть боєприпаси

Снаряди вироблятиме нещодавно придбана іспанська дочірня компанія Rheinmetall Expal Munitions. Боєприпаси будуть доставлені у 2025 році. Видання Defense Express повідомляє, що може йтися про 43 тисячі снарядів, якщо брати ціну в 3300 євро за боєприпас.

Виробництво і постачання в Україну близько 40 тисяч снарядів із попереднього замовлення мають відбутися вже у 2024 році.

Зовсім недавно, в середині жовтня 2023 року, уряд Німеччини розмістив у Rheinmetall замовлення на понад 100 000 боєприпасів 155-мм боєприпасів, призначених для України, а також додаткові осколково-фугасні снаряди DM 121.

Наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

Також Politico повідомляло, що промисловість США не справляється зі світовим попитом на боєприпаси та інше озброєння, що пов'язане із вторгненням РФ до України.