ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Rheinmetall открыл завод по выпуску снарядов против дронов: нужны ли они ВСУ

11:00 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
Rheinmetall открыл завод по выпуску снарядов против дронов: нужны ли они ВСУ Фото: Rheinmetall открыл завод по выпуску снарядов против дронов (rheinmetall.com)
Додати як бажане джерело в Google

Rheinmetall объявила о запуске работы нового завода по производству боеприпасов среднего калибра на площадке в Альбасете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ожидается, что количество работников на предприятии в Альбасете вырастет почти на треть – с нынешних 210 до примерно 300 человек. Rheinmetall инвестировала около 20 млн евро в расширение производственных мощностей в Альбасете.

На новой производственной линии будут производиться боеприпасы калибра от 20 мм до 35 мм. Годовая производственная мощность составит около 1,2 млн. снарядов и примерно 1,8 млн. гильз. Эти компоненты будут в дальнейшем обрабатываться на других производственных площадках сети Rheinmetall для изготовления боеприпасов для боевых машин пехоты и зенитных артиллерийских комплексов.

Среди них – боеприпасы кинетического действия с дистанционными взрывниками, бронебойные снаряды, а также боеприпасы типа AHEAD, предназначенные для зенитных систем и средств борьбы с дронами. Такие 35-мм боеприпасы AHEAD используют зенитные комплексы Skynex, находящиеся на вооружении ВСУ.

Площадка в Альбасете будет сотрудничать с другими подразделениями Rheinmetall в Испании, Германии и Швейцарии, чтобы удовлетворять потребности партнеров по НАТО и других союзников. Развитие сети местных поставщиков создает новые возможности для бизнеса по всему региону.

Ранее сообщалось, что украинские военные с помощью комплекса ПВО Skynex за ночь ликвидировали более десятка ударных беспилотников типа "Шахед" и крылатую ракету.

Также мы писали, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявлен новый пакет помощи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Rheinmetall Дрони
Новости
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов