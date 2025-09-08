UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Rheinmetall цього року передасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

Фото: Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів Skyranger (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Німецький оборонний концерн Rheinmetall посилить свою військову підтримку України. Цього року компанія постачатиме ЗСУ системи захисту від дронів Skyranger.

Про це заявив Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Ми постачатимемо наші системи Skyranger вже цього року", - заявив Паппергер.

Він очікує, що багатомільйонний контракт буде підписано в середу 10 вересня, на виставці DSEI в Лондоні.

Система Skyranger являє собою мобільну зенітну платформу, яку також можна встановити на танки Leopard, здатну захищати площу 16 кв.км.

"Завдяки цим системам ми можемо гарантувати повністю вільні від безпілотників території", - зазначив гендиректор компанії.

За його словами, Бундесвер також зацікавлений у цій технології, і наголосив, що "у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні".

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall 18 вересня 2024 року провів захід Skyranger System Demonstration 2024. Під час нього було продемонстровано самохідну зенітку на базі Leopard 1, який було обладнано установкою Skyranger 35 калібру 35 міліметрів.

Тоді повідомлялося, що концерн розраховує замовити щонайменше 10 одиниць таких зеніток для Сил оборони України.

