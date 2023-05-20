У Rheinmetall розповіли, які бронемашини будуть виробляти в Україні

"Ми почнемо там (на спільному з Україною підприємстві, - ред.) з технічного обслуговування і ремонту діючих машин, а також хочемо якомога швидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs", - заявив він.

При цьому він додав, що Україна також зацікавлена в сучасному основному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак, заявив Паппергер, першим кроком буде покриття гострих потреб країни в боротьбі за оборону.

Підприємство Rheinmetall в Україні

12 травня стало відомо, що німецький виробник зброї Rheinmetall разом з Україною створив спільне підприємство , яке займатиметься ремонтом та виробництвом танків.

Пізніше у компанії повідомили, що відкриття підприємства заплановане на середину липня 2023 року.

При цьому глави Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що на підприємстві в майбутньому будуть виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

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