У Rheinmetall розповіли, які бронемашини будуть виробляти в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти на спільному з Україною підприємстві німецькі танки і бойові машини піхоти. Крім цього, на заводі проводитимуть обслуговування і ремонт діючих бронемашин.
Про це заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Ми почнемо там (на спільному з Україною підприємстві, - ред.) з технічного обслуговування і ремонту діючих машин, а також хочемо якомога швидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs", - заявив він.
При цьому він додав, що Україна також зацікавлена в сучасному основному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак, заявив Паппергер, першим кроком буде покриття гострих потреб країни в боротьбі за оборону.
12 травня стало відомо, що німецький виробник зброї Rheinmetall разом з Україною створив спільне підприємство , яке займатиметься ремонтом та виробництвом танків.
Пізніше у компанії повідомили, що відкриття підприємства заплановане на середину липня 2023 року.
При цьому глави Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що на підприємстві в майбутньому будуть виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.
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