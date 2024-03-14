Rheinmetall прогнозує рекордне зростання виробництва зброї через війну РФ проти України

Rheinmetall розраховує вперше досягти позначки 10 млрд євро продажів у 2024 році. Прогноз компанії також передбачає рентабельність операційного прибутку на рівні 14-15% порівняно з 12,8% у 2023 році.

"Нове десятиліття безпекової політики почалося", - заявив генеральний директор Армін Паппергер, коли група представила результати за 2023 рік, перший повний рік війни проти України.

Консолідований продаж зріс у 2023 році на 12% до трохи менше 7,2 млрд євро, при цьому сильне зростання спостерігалося в підрозділах транспортних систем, зброї та боєприпасів.

Німеччина, найбільший військовий прихильник Києва в Європі, оголосила про поворотний момент після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, створивши спеціальний оборонний фонд на 100 млрд євро для модернізації Бундесверу.

Виробництво зброї

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall постачає Україні значну кількість снарядів та військової техніки.

Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України у постачанні 155-мм артилерійських боєприпасів, вже поставлено кілька десятків тисяч снарядів. 2024 року надійдуть ще десятки тисяч боєприпасів 155-мм.

Також Rheinmetall постачає Україні бойові машини піхоти Marder, танки Leopard і зенітки Gepard.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також ремонт західної техніки.