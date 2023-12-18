Rheinmetall поставить Україні десятки тисяч снарядів

Нове замовлення продовжує серію замовлень на артилерійські боєприпаси, раніше розміщені Бундесвером для збройних сил України та Німеччини. У липні 2023 року Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з Бундесвером в артилерійському секторі. Він передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 млрд євро.

Снаряди Rheinmetall

Як зазначає прес-служба концерну, необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною в Україні, призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для компанії Rheinmetall.

Сімейство артилерійських боєприпасів Rheinmetall включає, серед іншого, осколково-фугасний снаряд DM121, димовий/затіняючий снаряд DM125, снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defence).

До портфеля продукції групи також входить сімейство універсальних 155-мм артилерійських боєприпасів Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Rheinmetall також пропонує сімейство артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.

Ціль в 1 млн снарядів

Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих.

Наприкінці листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз наразі поставив Україні близько 300 тисяч із обіцяного ним мільйона снарядів.

У ЄС побоюються, що не зможуть вчасно поставити Україні мільйон снарядів, тому допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах поза Євросоюзом.