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Rheinmetall планує виробити близько 700 тисяч артилерійських снарядів у 2025 році

Архівне фото: глава Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Оборонний концерн Rheinmetall продовжує нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів і 2025 року хоче вийти на показник у 700 тисяч штук на рік.

Про це заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Збройова компанія Rheinmetall масштабно розширює свої виробничі потужності з виготовлення артилерійських снарядів. 

"Ми перебуваємо в процесі подвоєння або навіть потроєння наших потужностей з виробництва пороху в окремих місцях, наприклад, тих, які необхідні для метальних зарядів для артилерійських снарядів", - повідомив Паппергер.

До наступного року Rheinmetall зможе виробляти достатньо продукції для поставок до Європи. За словами Паппергера, до 2025 року концерн хоче виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Крім заводів в Іспанії та Угорщині, ядром розширення стане завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижній Саксонії. 

Підтримка України

Паппергер планував запустити розширення виробництва в понеділок разом з канцлером Олафом Шольцем. Канцлер раніше лобіював нову допомогу Україні в США.

Підтримка України там перебуває під загрозою ослаблення через внутрішньополітичні конфлікти між демократами і республіканцями. 

З точки зору Паппергера, це може стати серйозною проблемою для безпеки Європи. 

"Нам і Україні потрібні американці, у яких є великі резерви", - сказав глава Rheinmetall.

Збільшення виробництва боєприпасів

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Також міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

А Норвегія анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів і розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.

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