Rheinmetall отримав замовлення на виробництво мінометних снарядів від однієї з країн НАТО

Технологічна група Rheinmetall отримала замовлення від міжнародного клієнта НАТО на виробництво мінометних снарядів для збройних сил партнера альянсу. Вартість замовлення, розміщеного на початку третього кварталу 2024 року, оцінюється в середню двозначну суму мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall.

Замовлення також включає додаткові послуги із запуску продукції, підкреслюючи досвід Rheinmetall у виробництві сучасних мінометних боєприпасів.

Компанія Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. виготовить сотні тисяч мінометних снарядів різних типів, а поставки почнуться влітку 2025 року і завершаться влітку 2026 року.

Rheinmetall, один із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів, продовжує відігравати ключову роль у модернізації та зміцненні Збройних сил країн НАТО.

У травні німецький концерн оголосив про запуск спільного виробництва коштів ППО в Україні. Міністерство оборони України підтвердило, що одне з підприємств уже розпочало роботу.

Крім того, цього літа "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Крім цього, Іспанія замовила Rheinmetall постачання модульних систем подачі палива для 155-мм артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.

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