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Rheinmetall получил заказ на производство минометных снарядов от одной из стран НАТО

Среда 25 сентября 2024 12:51
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Rheinmetall получил заказ на производство минометных снарядов от одной из стран НАТО Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Технологическая группа Rheinmetall получила заказ от международного клиента НАТО на производство минометных снарядов для вооруженных сил партнера альянса. Стоимость заказа, размещенного в начале третьего квартала 2024 года, оценивается в среднюю двузначную сумму миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Компания Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. изготовит сотни тысяч минометных снарядов различных типов, а поставки начнутся летом 2025 года и завершатся летом 2026 года.

Заказ также включает дополнительные услуги по запуску продукции, подчеркивая опыт Rheinmetall в производстве современных минометных боеприпасов.

Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов, продолжает играть ключевую роль в модернизации и укреплении Вооруженных сил стран НАТО.

В мае немецкий концерн объявил о запуске совместного производства средств ПВО в Украине. Министерство обороны Украины подтвердило, что одно из предприятий уже начало работу.

Кроме того, этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

Помимо этого, Испания заказала у Rheinmetall поставку модульных систем подачи топлива для 155-мм артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

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