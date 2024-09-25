Rheinmetall получил заказ на производство минометных снарядов от одной из стран НАТО
Технологическая группа Rheinmetall получила заказ от международного клиента НАТО на производство минометных снарядов для вооруженных сил партнера альянса. Стоимость заказа, размещенного в начале третьего квартала 2024 года, оценивается в среднюю двузначную сумму миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.
Компания Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. изготовит сотни тысяч минометных снарядов различных типов, а поставки начнутся летом 2025 года и завершатся летом 2026 года.
Заказ также включает дополнительные услуги по запуску продукции, подчеркивая опыт Rheinmetall в производстве современных минометных боеприпасов.
Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов, продолжает играть ключевую роль в модернизации и укреплении Вооруженных сил стран НАТО.
В мае немецкий концерн объявил о запуске совместного производства средств ПВО в Украине. Министерство обороны Украины подтвердило, что одно из предприятий уже начало работу.
Кроме того, этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.
Помимо этого, Испания заказала у Rheinmetall поставку модульных систем подачи топлива для 155-мм артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.
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