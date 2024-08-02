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Rheinmetall отримав від Іспанії контракт на постачання модульних систем для артилерії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія Іспанії уклала рамкову угоду з компанією Rheinmetall на постачання модульних систем подачі палива для 155-мм артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу німецького концерну.

Вартість контракту становить 205 мільйонів євро, і поставки здійснюватимуться з середини 2024 року до кінця 2025 року. Контракт було підписано в липні 2024 року, він включає опцію на продовження ще на два роки, що може значно збільшити загальну вартість замовлення.

На тлі війни в Україні іспанська армія також посилює свої запаси боєприпасів, закуповуючи системи метальних зарядів для гаубиць M109 і SIAC калібру 155 мм. Ця угода є одним із кількох великих замовлень, розміщених іспанською армією цього року.

У квітні 2024 року Rheinmetall оголосила про отримання замовлення на постачання мінометних снарядів на суму, що перевищує кілька десятків мільйонів євро. У березні 2024 року компанія отримала контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів на суму понад 200 мільйонів євро, який також має бути виконаний до кінця 2025 року.

Rheinmetall, один із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів, продовжує відігравати ключову роль у модернізації та зміцненні збройних сил Іспанії. У сучасній артилерії системи подачі палива і метальні заряди використовуються для досягнення різних дальностей стрільби, забезпечуючи високу гнучкість і ефективність.

У травні німецький концерн оголосив про запуск спільного провадження ППО в Україні. Міністерство оборони України підтвердило, що одне з виробництв уже розпочало роботу.

Крім того, цього літа "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

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Іспанія