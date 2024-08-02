RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Rheinmetall получил от Испании контракт на поставку модульных систем для артиллерии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Армия Испании заключила рамочное соглашение с компанией Rheinmetall на поставку модульных систем подачи топлива для 155-мм артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого концерна.

Стоимость контракта составляет 205 миллионов евро, и поставки будут осуществляться с середины 2024 года до конца 2025 года. Контракт был подписан в июле 2024 года и включает опцию на продление еще на два года, что может значительно увеличить общую стоимость заказа.

На фоне войны в Украине испанская армия также усиливает свои запасы боеприпасов, закупая системы метательных зарядов для гаубиц M109 и SIAC калибра 155 мм. Это соглашение является одним из нескольких крупных заказов, размещенных испанской армией в этом году.

В апреле 2024 года Rheinmetall объявила о получении заказа на поставку минометных снарядов на сумму, превышающую несколько десятков миллионов евро. В марте 2024 года компания получила контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму более 200 миллионов евро, который также должен быть выполнен до конца 2025 года.

Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов, продолжает играть ключевую роль в модернизации и укреплении вооруженных сил Испании. В современной артиллерии системы подачи топлива и метательные заряды используются для достижения различных дальностей стрельбы, обеспечивая высокую гибкость и эффективность.

В мае немецкий концерн объявил о запуске совместного производства ПВО в Украине. Министерство обороны Украины подтвердило, что одно из производств уже начало работу.

Кроме того, этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания