Rheinmetall получил от Испании контракт на поставку модульных систем для артиллерии

Стоимость контракта составляет 205 миллионов евро, и поставки будут осуществляться с середины 2024 года до конца 2025 года. Контракт был подписан в июле 2024 года и включает опцию на продление еще на два года, что может значительно увеличить общую стоимость заказа.

На фоне войны в Украине испанская армия также усиливает свои запасы боеприпасов, закупая системы метательных зарядов для гаубиц M109 и SIAC калибра 155 мм. Это соглашение является одним из нескольких крупных заказов, размещенных испанской армией в этом году.

В апреле 2024 года Rheinmetall объявила о получении заказа на поставку минометных снарядов на сумму, превышающую несколько десятков миллионов евро. В марте 2024 года компания получила контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму более 200 миллионов евро, который также должен быть выполнен до конца 2025 года.

Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов, продолжает играть ключевую роль в модернизации и укреплении вооруженных сил Испании. В современной артиллерии системы подачи топлива и метательные заряды используются для достижения различных дальностей стрельбы, обеспечивая высокую гибкость и эффективность.