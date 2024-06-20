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Rheinmetall отримав рекордне замовлення на 155-мм снаряди: частину нададуть Україні

Фото: Rheinmetall отримав рекордне замовлення на боєприпаси (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину боєприпасів буде призначено для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Як зазначили в компанії, контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

У компанії додали, що головною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України у захисті від росіян.

Старт постачання боєприпасів заплановано на початок 2025 року. Основним замовником стане Німеччина. Брати участь у замовленні будуть Нідерланди, Естонія та Данія.

"Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів", - заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Снаряди для України

Зазначимо, що снаряди для артилерії, яку передали країни Заходу, є однією з основних потреб українських захисників.

За допомогою артилерії у бійців ЗСУ є можливість стримувати спроби наступу росіян, які мають перевагу у живій силі та техніці.

Зокрема, снаряди Україні вже передають у рамках ініціативи Чехії, яка закуповує їх у третіх країнах. Очікується, що українські воїни отримають сотні тисяч снарядів до кінця року.

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