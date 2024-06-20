Rheinmetall отримав рекордне замовлення на 155-мм снаряди: частину нададуть Україні

Як зазначили в компанії, контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

У компанії додали, що головною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України у захисті від росіян.

Старт постачання боєприпасів заплановано на початок 2025 року. Основним замовником стане Німеччина. Брати участь у замовленні будуть Нідерланди, Естонія та Данія.

"Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів", - заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.