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Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого заводу в Україні, - Рютте

Ілюстративне фото: Rheinmetall збудує другий завод в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall добудовує другий завод в Україні. Перший завод відкрили лише нещодавно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Рютте зазначив, що німецька оборонна промисловість має вирішальне значення для безпеки Європи та оборони України.

Зокрема, у Баварії американські та європейські компанії спільно з НАТО виробляють 1000 зенітних ракет для ППО Patriot на новому заводі.

"Німецька збройова компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, а другий завод скоро буде побудований. А з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів", - додав Рютте.

За його словами, країни НАТО мають нарощувати темпи виробництва, щоб забезпечити безпеку для мільярда громадян.

"Тому ми посилюємо підтримку України і вже співпрацюємо з Європейським союзом та іншими партнерами-однодумцями по всьому світу", - заявив генсек.

 

Rheinmetall в Україні

Нагадаємо, наприкінці жовтня директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що його компанія відкрила в Україні перший завод. Усього таких збудують чотири.

Він уточнював, що на одному з таких заводів виготовлятимуть боєприпаси.

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