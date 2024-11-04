Rheinmetall скоро завершит строительство второго завода в Украине, - Рютте

Рютте отметил, что немецкая оборонная промышленность имеет решающее значение для безопасности Европы и обороны Украины.

В частности, в Баварии американские и европейские компании совместно с НАТО производят 1000 зенитных ракет для ПВО Patriot на новом заводе.

"Немецкая оружейная компания Rheinmetall только что открыла первый завод в Украине, а второй завод скоро будет построен. А с 2022 года Rheinmetall значительно увеличила производство боеприпасов", - добавил Рютте.

По его словам, страны НАТО должны наращивать темпы производства, чтобы обеспечить безопасность для миллиарда граждан.

"Поэтому мы усиливаем поддержку Украины и теснее сотрудничаем с Европейским союзом и другими партнерами-единомышленниками по всему миру", - заявил генсек.