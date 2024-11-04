Rheinmetall скоро завершит строительство второго завода в Украине, - Рютте

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Первый завод открыли только недавно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Рютте отметил, что немецкая оборонная промышленность имеет решающее значение для безопасности Европы и обороны Украины.
В частности, в Баварии американские и европейские компании совместно с НАТО производят 1000 зенитных ракет для ПВО Patriot на новом заводе.
"Немецкая оружейная компания Rheinmetall только что открыла первый завод в Украине, а второй завод скоро будет построен. А с 2022 года Rheinmetall значительно увеличила производство боеприпасов", - добавил Рютте.
По его словам, страны НАТО должны наращивать темпы производства, чтобы обеспечить безопасность для миллиарда граждан.
"Поэтому мы усиливаем поддержку Украины и теснее сотрудничаем с Европейским союзом и другими партнерами-единомышленниками по всему миру", - заявил генсек.
Напомним, в конце октября директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания открыла в Украине первый завод. Всего таких построят четыре.
Он уточнял, что на одном из таких заводов будут производить боеприпасы.
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