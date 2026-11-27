Керівництво компанії схиляється до того, щоб згорнути проєкт. Про це йдеться у заяві генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера на презентації для інвесторів Capital Markets Day у Гамбурзі.

Однією з причин називають відсутність помітного прогресу у розбудові виробництва в Україні за останній рік. Раніше Паппергер також говорив про бюрократичні перешкоди.

За інформацією видання, глава концерну пояснив ситуацію ще й тим, що українські партнери не хотіли відмовлятися від наміру самостійно виготовляти озброєння.

Нині Україна вже має значні виробничі можливості. Зокрема, випускає артилерійські боєприпаси малої та середньої дальності, через що вплив українського ринку на бізнес Rheinmetall став обмеженим.

За словами Паппергера, Сили оборони використовують від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів щороку - понад половину з них виробляють в Україні.

Що буде з постачанням снарядів

Водночас Rheinmetall не збирається припиняти постачання боєприпасів для української армії. Компанія й надалі передає їх у межах програм військової допомоги Німеччини, Данії та Нідерландів.

У концерні бачать можливості для співпраці й в іншому - це постачання обладнання та технологій, зокрема промислових пресів для розширення українського виробництва.

Також йдеться про далекобійні артилерійські боєприпаси. Для їх виготовлення досі потрібні технології, яких бракує українській оборонній промисловості.