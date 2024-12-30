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Rheinmetall і Литва створять спільне підприємство з виробництва боєприпасів

Ілюстративне фото: Rheinmetall збудує завод у Литві (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німецький збройовий концерн Rheinmetall та дві литовські державні компанії підписали угоду про створення спільного підприємства. Вони створюватимуть 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За даними видання Rheinmetall підписав договір з підприємством енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовим заводом у Гірайті. Вони разом збудують завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Байсогалі, попередня вартість якого становить 260 млн євро.

Rheinmetall належатиме 51%, Epso-G Invest - 48%, а збройовому заводу в Гірайті - 1% акцій Rheinmetall Defence Lithuania.

"Підписавши угоду, всі сторони зобов'язалися внести очікувану частку в реалізацію проєкту", - зазначив представник Epso-G Гедимінас Петраускас.

Rheinmetall в Україні

Нагадаємо, наприкінці жовтня директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що його компанія відкрила в Україні перший завод. Усього таких збудують чотири.

Він уточнював, що на одному з таких заводів виготовлятимуть боєприпаси.

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