Rheinmetall и Литва создадут совместное предприятие по производству боеприпасов

По данным издания Rheinmetall подписал договор с предприятием энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейным заводом в Гирайте. Они вместе построят завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Байсогали, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Rheinmetall будет принадлежать 51%, Epso-G Invest - 48%, а оружейному заводу в Гирайти - 1% акций Rheinmetall Defence Lithuania.

"Подписав соглашение, все стороны обязались внести ожидаемую долю в реализацию проекта", - отметил представитель Epso-G Гедиминас Петраускас.

Rheinmetall в Украине

Напомним, в конце октября директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания открыла в Украине первый завод. Всего таких построят четыре.

Он уточнял, что на одном из таких заводов будут изготавливать боеприпасы.