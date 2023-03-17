ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РГК заявила про ще одне рейдерське захоплення - цього разу "Криворіжгазу"

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 19:12
РГК заявила про ще одне рейдерське захоплення - цього разу "Криворіжгазу" Фото: РГК заявила про ще одне рейдерське захоплення (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Регіональна газова компанія" заявила, що НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на підприємство критичної інфраструктури Кривого Рогу менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

РГК наголошує, що діючі акціонери АТ "Криворіжгаз" не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще у 2021 році згідно із законом "Про акціонерні товариства". Законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб - тобто зборами акціонерів.

"Натомість управитель АТ "Криворіжгаз" - ДАТ "Чорноморнафтогаз" - не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ "Криворіжгаз" своїм одноосібним рішенням. Це означає, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, що діючі акціонери будуть доводити в судах", - додають в компанії.

В компанії також зазначають, що це вже "четверте рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні і друге - в Дніпропетровській області".

Нагадаємо, раніше в РГК заявляли, що НАК "Нафтогаз України" "Чорноморнафтогаз" завела на АТ "Харківміськгаз" менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РГК
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати