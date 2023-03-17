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РГК заявила об еще одном рейдерском захвате - на этот раз "Криворожгаза"

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Пятница 17 марта 2023 19:12
РГК заявила об еще одном рейдерском захвате - на этот раз "Криворожгаза" Фото: РГК заявила о еще одном рейдерском захвате (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Региональная газовая компания" заявила, что НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Чорноморнафтогаз" завела на предприятие критической инфраструктуры Кривого Рога менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

РГК отмечает, что действующие акционеры АО "Криворожгаз" не изменились. Они избрали наблюдательный совет на собрании акционеров еще в 2021 году по закону "Об акционерных обществах". Законно изменить наблюдательный совет можно только таким же образом - то есть собранием акционеров.

"Вместо этого управляющий АО "Криворожгаз" - ГАО "Чорноморнафтогаз" - не созвал и не проводил собрание акционеров, а сменил наблюдательный совет, а затем и правление АО "Криворожгаз" своим единоличным решением. Это означает, что смена наблюдательных советов и правления произошла в способ, что действующие акционеры будут доказывать в судах", - добавляют в компании.

В компании также отмечают, что это уже "четвертый рейдерский захват предприятия критической инфраструктуры с начала года в Украине и второй - в Днепропетровской области".

Напомним, ранее в РГК заявляли, что НАК "Нафтогаз Украины" "Черноморнафтогаз" завела на АО "Харьковгоргаз" менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия.

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