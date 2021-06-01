РГК включила в свой портфель Green Deal биометановые проекты

"Партнерство РГК и Биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) направлено на проведение модернизации газораспределительных систем с учетом реализации проектов производства биометана и других синтетических газов. Перспективы такого сотрудничества связаны как с развитием чистых и экономически оправданных источников энергии, так и наработкой технологий в рамках European Green Deal, необходимых для интеграции с европейскими рынками", - говорится в сообщении.

В Меморандуме указано, что основными направлениями сотрудничества РГК и UABIO являются:

усовершенствование технологий производства, транспортировки, распределения и использования биометана;

реализация оптимальных решений для создания внутреннего рынка биометановых технологий в Украине;

создание благоприятных правовых и технических условий для участников рынка, которые работают над проектами производства, транспортировки, распределения и использования биометана;

проведение пилотных проектов по созданию установок по производству биометана и их подключение к газораспределительным сетям;

модернизация энергетической и климатической политик, нормативно-правовых актов для продвижения экономического роста и прогресса в направлении интеграции энергосектора Украины с европейскими рынками;

развитие проектов по экспорту биометана.

"Совместная работа со специалистами Биоэнергетической ассоциации Украины позволит нам реализовать весь потенциал проектов редизайна газовых сетей, с учетом перспектив биометана и других чистых видов энергии", - сказал Станислав Казда, глава департамента стратегического развития РГК.

В свою очередь, в UABIO отмечают, что подготовка газовой инфраструктуры к работе с синтетическими газами сделает проекты по производству биометана еще более привлекательными для инвестиций. С этим направлением связана кредитная программа Европейского банка реконструкции и развития "Зонирование производства биометана и оценка возможности и условий подключения производителей биометана к системам передачи и распределения газа в Украине".

В пресс-службе напомнили, что РГК с августа 2020 года реализует водородный проект "Чистая энергия" - многоэтапные исследования работы газовых сетей с водородом и его смесями на 5 спецполигонах в сотрудничестве с научным консорциумом, в который вошли институты НАН Украины и государственные университеты.

В октябре 2020 года РГК вошла в European Clean Hydrogen Alliance, который работает под эгидой Европейской комиссии.