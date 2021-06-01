РГК включила в свій портфель Green Deal біометанові проекти

"Партнерство РГК та Біоенергетичної асоціації України (UABIO) спрямоване на проведення модернізації газорозподільних систем з урахуванням реалізації проектів виробництва біометану та інших синтетичних газів. Перспективи такої співпраці пов'язані як з розвитком чистих і економічно виправданих джерел енергії, так і напрацюванням технологій в рамках European Green Deal, необхідних для інтеграції з європейськими ринками", - йдеться в повідомленні.

У меморандумі зазначено, що основними напрямками співпраці РГК і UABIO є:

удосконалення технологій виробництва, транспортування, розподілу та використання біометану;

реалізація оптимальних рішень для створення внутрішнього ринку біометанових технологій в Україні;

створення сприятливих правових та технічних умов для учасників ринку, які працюють над проектами виробництва, транспортування, розподілу та використання біометану;

проведення пілотних проектів зі створення установок з виробництва біометану та їх підключення до газорозподільних мереж;

модернізація енергетичної та кліматичної політик, нормативно-правових актів для просування економічного зростання і прогресу в напрямку інтеграції енергосектору України з європейськими ринками;

розвиток проектів з експорту біометану.

"Спільна робота з фахівцями Біоенергетичної асоціації України дозволить нам реалізувати весь потенціал проектів редизайну газових мереж, з урахуванням перспектив біометану та інших чистих видів енергії", - сказав Станіслав Казда, голова департаменту стратегічного розвитку РГК.

У свою чергу, в UABIO відзначають, що підготовка газової інфраструктури до роботи з синтетичними газами зробить проекти з виробництва біометану ще більш привабливими для інвестицій. З цим напрямком пов'язана кредитна програма Європейського банку реконструкції та розвитку "зонування виробництва біометану та оцінка можливості та умов підключення виробників біометану до систем передачі та розподілу газу в Україні".

У прес-службі нагадали, що РГК з серпня 2020 року реалізує водневий проект "Чиста енергія" - багатоетапні дослідження роботи газових мереж з воднем і його сумішами на 5 спецполігонах у співпраці з науковим консорціумом, до якого увійшли інститути НАН України та державні університети.

У жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Європейської комісії.