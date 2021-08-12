РГК в трех областях готовит газовые сети к приему биометана

Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК в трех областях, получили от Биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) предложения и технические параметры для подключения к газораспределительным сетям четырех биометановых заводов.

"Доступ к системе газораспределения позволит биометановым производствам в полной мере реализовать свой потенциал. Наша задача - обеспечить эффективный контроль качества "зеленого" газа и механизм гарантированного газоснабжения в случае теоретически возможных перебоев поставок биометана. Новшества никак не отразятся на потребителях", - говорит глава департамента стратегического развития РГК Станислав Казда.

В Винницкой области оператор ГРМ готовит к подключению к сетям два биометановых проекта совокупной мощностью около 20 млн куб. м газа в год. В Хмельницкой и Черниговской областях этот показатель составляет около 30 млн куб. м – для двух производителей биометана.

"Биометановый потенциал Украины – до 8 млрд куб. м в год. Нужно готовится к нарастающим темпам подключения к газовым сетям таких проектов. В каждой области будет несколько десятков крупных производителей биометана , которым необходим доступ к "трубе", - говорит глава UABIO Георгий Гелетюха.

В пресс-службе отметили, что РГК и UABIO с мая 2021 года сотрудничают в рамках подписанного Меморандума. Колаборация направлена на развитие использования синтетических газов и наработку технологий в рамках European Green Deal для интеграции с европейскими рынками.

"С августа 2020 года РГК реализует водородный проект – исследования работы газовых сетей с водородом и его смесями на пяти спецполигонах в сотрудничестве с научным консорциумом, в который вошли институты НАН Украины и государственные университеты. В октябре 2020 года РГК вошла в European Clean Hydrogen Alliance, который работает под эгидой Еврокомиссии", - говорится в сообщении.