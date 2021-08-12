РГК у трьох областях готує газові мережі до прийому біометану

Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК в трьох областях, отримали від Біоенергетичної асоціації України (UABIO) пропозиції і технічні параметри для підключення до газорозподільних мереж чотирьох біометанових заводів.

"Доступ до системи газорозподілу дозволить біометановим виробництвам повною мірою реалізувати свій потенціал. Наше завдання - забезпечити ефективний контроль якості "зеленого" газу і механізм гарантованого газопостачання в разі теоретично можливих перебоїв поставок біометану. Нововведення ніяк не позначаться на споживачах", - говорить глава департаменту стратегічного розвитку РГК Станіслав Казда.

У Вінницькій області оператор ГРМ готує до підключення до мереж два біометанових проекти сукупною потужністю близько 20 млн куб. м газу на рік. У Хмельницькій та Чернігівській областях цей показник становить близько 30 млн куб.м – для двох виробників біометану.

"Біометановий потенціал України - до 8 млрд куб. м на рік. Потрібно готуватися до наростаючих темпів підключення до газових мереж таких проектів. У кожній області буде кілька десятків великих виробників біометану, яким необхідний доступ до "труби", - говорить глава UABIO Георгій Гелетюха.

У прес-службі зазначили, що РГК і UABIO з травня 2021 року співпрацюють в рамках підписаного Меморандуму. Колаборація спрямована на розвиток використання синтетичних газів і напрацювання технологій в рамках European Green Deal для інтеграції з європейськими ринками.

"З серпня 2020 року РГК реалізує водневий проект – дослідження роботи газових мереж з воднем та його сумішами на п'яти спецполігонах у співпраці з науковим консорціумом, до якого увійшли інститути НАН України та державні університети. У жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.